Estádio de abertura da Copa das Confederações adia inauguração para maio

A previsão era de que as obras fossem concluídas até esta segunda e a inauguração fosse realizada no domingo, quando Brasília completará 53 anos de fundação. Estava inclusive prevista a presença da presidente Dilma Rousseff.

A abertura da Copa dos Confederações será no dia 15 de junho, com o jogo entre Brasil e Japão, única partida que será recebida pelo Estádio Nacional Mané Garrincha.

Pelo novo cronograma, a arena será inaugurada apenas em 18 de maio, quando também será realizada a final do Campeonato de Brasília, o primeiro evento-teste do estádio, com público de até 30 mil pessoal.

O secretário extraordinário da Copa em Brasília, Cláudio Monteiro, disse que a decisão foi tomada nesta segunda, depois que o governador Agnelo Queiroz recebeu um laudo técnico informando que não haveria condições para o plantio adequado do gramado do estádio.

"A decisão foi tomada hoje em virtude da nota técnica (fornecida pela empresa que instalará o gramado)", disse Monteiro aos jornalistas.

"O governador não permitiu que essa decisão fosse procrastinada e só fosse anunciada às vésperas do evento", acrescentou.

O laudo da empresa Greenleaf, responsável pelo gramado, diz que as fortes chuvas em Brasília prejudicaram a execução de etapas que antecedem a instalação da grama como "terraplanagem, drenagem do campo e execução dos tubos coletores de águas".

Segundo a empresa, sem a perfeita confecção desses serviços poderia haver prejuízos "à qualidade final de todo o sistema de um gramado de padrão Fifa. Tais danos são irreversíveis, dificilmente sanados a posterior e no decorrer do uso do gramado", diz um trecho do laudo.

O atraso na entrega dos estádios tem sido motivo de constante preocupação da Fifa e, além de Brasília, o Maracanã, no Rio de Janeiro, também não foi entregue para a Copas das Confederações. A arena Pernambuco foi inaugurada oficialmente no domingo.

Apenas duas das seis arenas da competição ficaram prontas no prazo inicial estabelecido pela Fifa (dezembro de 2012): o Castelão, em Fortaleza, e o Mineirão, em Belo Horizonte. Devido aos atrasos nas obras, a Fifa estendeu a entrega até abril, o que Brasília vai descumprir.

Monteiro disse que o adiamento foi comunicado à Fifa e ao Comitê Organizador Local (COL) e, segundo ele, a notícia foi recebida com compreensão.

"A reação deles é de entender as dificuldades. Até porque temos domínio de diversas ações, não temos o domínio ainda do tempo e da relação com São Pedro", afirmou Monteiro.

No dia 26 de maio, está previsto o segundo evento-teste do estádio na abertura do Campeonato Brasileiro, com uma partida entre Flamengo e Santos. Nessa data, segundo Monteiro, toda capacidade de 70 mil pessoas da arena será utilizada.

