Estádio de final da Liga dos Campeões vira hospital para ajudar no combate ao coronavírus

O Millennium Stadium, ou Principality Stadium, será mais um estádio de futebol que vai auxiliar no combate ao novo coronavírus. A casa da seleção do País de Gales contará com até 2 mil leitos para ajudar infectados pela doença.

"Disponibilizamos todo o Principality Stadium para uso nos requisitos do Serviço Nacional de Saúde, incluindo áreas de hospitalidade e uma variedade de salas e instalações adicionais", disse Martyn Phillips, CEO da administradora do estádio.

"É um privilégio poder oferecer nossos serviços, instalações e um número significativo de pessoal operacional para ajudar neste momento de emergência nacional", complementa Phillips.

O Principality Stadium foi palco da final da Liga dos Campeões em 2017. Na ocasião, recebeu mais de 74 mil torcedores. Agora, poderá receber mais de 2 mil infectados pelo coronavírus. No Reino Unido mais de 17 mil pessoas testaram positivo e o número de mortos ultrapassa mil.