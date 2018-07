Estádio de futebol em Portugal ganhará o nome do papa Francisco

O estádio do clube português de futebol Fátima será rebatizado com o nome do papa Francisco, que será homenageado no dia 12 de maio durante visita ao célebre santuário na próxima semana. A homenagem na cidade de Fátima foi confirmada por Antonio Pereira, que é padre e diretor do clube, em entrevista à rádio católica Renascença.

O dirigente informou que será desvelada uma placa com o nome "Estádio Papa Francisco" quando o pontífice visitar o local, hoje chamado de Estádio Municipal de Fátima. Para receber o santo padre, um grande esquema de segurança será montada durante a visita à cidade portuguesa, que irá durar menos de 24 horas.

Dois dias depois da homenagem ao papa, o time de Fátima jogará a sua última partida nesta temporada europeia, com a possibilidade de subir à segunda divisão nacional - hoje é o quarto colocado de seu grupo na terceira divisão, na qual enfrenta o líder Praiense, neste domingo, fora de casa, uma semana antes de fechar a sua campanha diante do Louletano em seu estádio.

Em sua passagem pelo santuário de Fátima, o papa Francisco também tem previsto em sua programação canonizar duas crianças que foram pastoras portuguesas e relataram ter visões da Virgem Maria há 100 anos.