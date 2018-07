Estádio de Wembley exibe mensagem e faz homenagem à Chapecoense

O lendário estádio de Wembley também fez homenagem às vítimas do acidente aéreo sofrido pela Chapecoense na madrugada desta terça-feira, na Colômbia. A arena localizada em Londres iluminou o seu famoso aro com a cor verde no início desta noite, na Inglaterra.

Além da cor, o estádio exibiu a mensagem "Força Chape" em seu letreiro, em sua fachada principal. A mensagem - tanto em português quanto em espanhol (#FuerzaChapecoense) - ganhou repercussão nas redes sociais e já aparece nas primeiras colocações da lista dos principais tópicos de discussão do Twitter em nível mundial.

O Wembley Stadium homenageando a Chapecoense na noite londrina.pic.twitter.com/15A14rjSiH — Brasil (@BrasilBeautiful) 29 de novembro de 2016

A delegação do time catarinense sofreu acidente aéreo na madrugada desta terça quando rumava de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até Medellín, na Colômbia, onde disputaria o jogo de ida da final da Copa sul-americana. Pelo menos 70 pessoas morreram na tragédia, entre jogadores, membros da comissão técnica, jornalistas e integrantes da tripulação.