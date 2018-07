Estádio de Wembley recebe as semifinais e a final da Euro-2020

O estádio de Wembley, em Londres, vai receber as semifinais e a final da Eurocopa de 2020, anunciou a Uefa nesta sexta-feira. A arena com capacidade para 90 mil pessoas, que sediou a final da Liga dos Campeões em 2011 e 2013, superou uma proposta concorrente de Munique pelos três jogos decisivos do torneio europeu de seleções.

Dezenove cidades se apresentaram para receber jogos da Euro-2020 depois que a Uefa decidiu espalhar a competição por 13 cidades do continente, em vez de fazer o torneio todo em apenas um ou dois países como tem acontecido. Os jogos das quartas de final serão disputados em Baku, Munique, Roma e São Petersburgo.

A Inglaterra realizou apenas um grande torneio de seleções desde a Copa do Mundo de 1966, a Eurocopa de 1996, e foi derrotada nas campanhas para receber os Mundiais de 2006, perdendo para a Alemanha, e 2018, vencido pelo Rússia.

"Esse processo de candidatura foi aberto a mais de 50 países da Uefa, então Wembley ser escolhido dessa forma é um reconhecimento ao trabalho duro feito nos bastidores", disse o presidente da federação inglesa de futebol, Greg Dyke.

(Reportagem de Martyn Herman)