Estádio do Brighton é utilizado para testes contra o coronavírus na Inglaterra

O Brighton & Hove Albion, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês, comunicou neste domingo que o seu estádio, o Amex Stadium, foi transformado em um centro para testes no drive-thru contra a covid-19 pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) para ajudar no combate ao novo coronavírus no Reino Unido.

A iniciativa faz parte dos planos governamentais para aumentar os testes do novo coronavírus, especialmente para funcionários do NHS e outros trabalhadores que atuam na linha de frente para evitar a propagação da doença.

"O Amex será o maior local para testes em qualquer lugar da costa sul", disse Paul Barber, chefe-executivo do Brighton. "Dentro de alguns dias, o local deve atingir sua capacidade de até mil testes por dia", acrescentou o dirigente.

Anteriormente, o Tottenham também instalou equipamentos médicos em seu novo estádio para operar testes drive-thru contra o coronavírus para funcionários do NHS e suas famílias.

Manchester United, Wolverhampton e Chelsea são outros clubes que têm buscado auxiliar o serviço nacional de saúde, assim como os jogadores participantes do Campeonato Inglês lançaram um fundo para arrecadar dinheiro para instituições de caridade do NHS.

O futebol na Inglaterra está suspenso desde 13 de março por causa da pandemia, que infectou mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo, além de ter causado mais de 158 mil mortes. No Reino Unido, já são mais de 15 mil mortes.