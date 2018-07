Estádio do Corinthians atinge 88% das obras concluídas

SÃO PAULO - O Itaquerão atingiu 88% das obras concluídas, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira pela Odebrecht, construtora responsável pela construção da arena. Contando atualmente com 1.600 trabalhadores, o novo estádio do Corinthians tem previsão de ser entregue em dezembro, dentro do prazo estipulado pela Fifa para ser utilizado na Copa do Mundo de 2014 - como sede dos jogos em São Paulo, o local será palco da abertura da competição.

O último grande avanço na obra foi a instalação do quinto módulo metálico da cobertura da arquibancada sul. Segundo a construtora, a peça pesa 312 toneladas e é o quinto elemento de um conjunto de sete módulos que vão formar um vão livre de 170 metros. Enquanto isso, já foram terminados vários banheiros, alguns dos 59 espaços para lojas, a fachada de vidro do setor leste e o gramado. E os vestiários estão na fase de acabamento.

O Itaquerão será sede de seis jogos da Copa de 2014, incluindo a abertura. O estádio contará com 48 mil assentos convencionais - já começaram a ser instalados -, além de 17 mil lugares móveis, que serão removidos após o Mundial. E o Corinthians está em negociação avançada com a empresa aérea Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, para a venda dos naming rights, o que pode finalmente definir o nome da nova arena corintiana.