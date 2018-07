Estádio do Corinthians fabrica as primeiras vigas no canteiro de obras

SÃO PAULO - O ritmo acelerado de obras do Itaquerão, estádio do Corinthians que vai receber a abertura da Copa do Mundo de 2014, ganhou mais um novo capítulo nesta quarta. Foi instalada no canteiro de obras a fábrica de estruturas pré-moldadas de concreto, para produzir as chamadas vigas jacaré.

As peças, com formato denteado, vão compor os apoios dos degraus das arquibancadas. Essas vigas serão colocadas sobre blocos da arquibancada inferior do prédio leste, o mais adiantado até o momento. Segundo a Odebrecht, são quatro diferentes dimensões de vigas jacaré, que podem variar de 80 centímetros a três metros de altura, e peso entre três e 50 toneladas.

Com uma área de 7.500 metros quadrados, a fábrica de pré-moldados tem capacidada para produzir 30 vigas por mês e a estimativa é que sejam feitas mais de 350 vigas jacaré no local. No momento, 60 trabalhadores estão desempenhando função na fábrica, que funciona até as 23h20 todos os dias.

Segundo a empresa, cerca de 66% da terraplanagem do Itaquerão já foi realizada, com 1.488 estacas cravadas, mais de 290 blocos de coroamento executados e 22 pilares instalados. Mais de 15% da obra foi concluída por uma equipe que conta hoje com 675 trabalhadores, número que deve chegar a quase 2.000 no pico da obra, no segundo semestre de 2012.