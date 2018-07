Estádio do Corinthians já tem 82% das obras concluídas

SÃO PAULO - Sede da abertura da Copa do Mundo, o Itaquerão já tem 82% das suas obras concluídas. Segundo o Corinthians, o estádio está entrando em nova fase nesta semana, com os trabalhos mais concentrados no acabamento e na instalação e montagem das estruturas metálicas que vão sustentar a cobertura.

Os dois primeiros módulos metálicos foram içados nesta terça-feira por um superguindaste com capacidade para erguer até 1.500 toneladas. Ao todo serão 14 módulos que estarão todos montados até a primeira quinzena de outubro, de acordo com o clube.

Na parte do acabamento, vários banheiros já estão quase prontos. O revestimento também está adiantado, com pintura e colocação de granitos e pastilhas. No campo, a estrutura está pronta, com a devida colocação do gramado. No próximo mês, começará a ser instalada a estrutura metálica que dará apoio aos assentos.

Como todos os estádios da Copa, o Itaquerão tem prazo de entrega para dezembro. Para o Mundial, a arena terá capacidade para receber 65 mil torcedores. Inicialmente, o orçamento prevista o gasto de R$ 820 milhões, sendo R$ 400 milhões financiados por empréstimo do BNDES.