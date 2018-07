Estádio do Itaperuna começa a ser demolido no Rio

Criado em 1989, graças a fusão de três clubes da cidade homônima, no noroeste do estado do Rio, o Itaperuna logo chegou à primeira divisão do Campeonato Carioca. Já no seu primeiro ano, herdando vaga de um de seus fundadores, o Porto Alegre, jogou a Série B do Brasileirão. Continuou na segunda divisão nacional por mais três anos, até 1992. Depois, chegou a jogar a Série C.

Com dívidas, o clube desistiu de jogar a segunda divisão estadual em 2003. Depois, cambaleou entre licenças e poucas competições oficiais. Em 2011, o Itaperuna jogou a terceira divisão do Carioca pela última vez, retirando-se durante o torneio. Com a venda do Jairzão, a diretoria pretende regularizar a situação do clube para que ele retorne ao futebol profissional.