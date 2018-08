O Estádio do Maracanã vai passar por nova troca de gramado no fim de semana, no Rio de Janeiro. Pouco mais de um mês após renovar parte da superfície, a Concessionária Maracanã vai promover nova mudança. Desta vez será trocado um trecho de 1.500 metros quadrados no lendário estádio carioca.

De acordo com a Concessionária, a nova troca já estava programada, de forma a receber em melhores condições os jogos planejados para o mês de setembro. A próxima partida a ser realizada no local será no dia 2, entre o Flamengo e o Ceará, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na primeira troca de gramado, foram renovados 1.200 metros quadrados, equivalente a 20% do campo. Foram dois dias de trabalho e 48 horas depois o estádio já recebia jogo do Brasileirão.

Segundo a Concessionária, foram fatores influenciaram o planejamento da troca: 12 jogos em 23 dias, desde o retorno do Brasileirão, ao fim da Copa do Mundo da Rússia. Além da sequência de partidas, a temperatura mais fria desta época do ano retardou o crescimento da grama de inverno, o que "sobrecarregou a grama de verão".

Os administradores do estádio já avisaram que nova troca de um terço do gramado será realizada daqui a dois meses.