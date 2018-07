Há exatos 75 anos, no dia 27 de abril de 1940, era inaugurado na cidade de São Paulo o 'maior e mais moderno estádio da América do Sul' da época: o Estádio do Pacaembu, que demorou apenas um ano e meio para ser erguido e contava com capacidade para 70 mil espectadores. A cerimônia, que contou com a presença do então presidente Getúlio Vargas e do prefeito Prestes Maia, marcava o nascimento de um local que, ao longo dos anos, serviria de 'casa' para os grandes clubes de São Paulo e de palco para grandes histórias, além de ter recebido os Jogos Panamericanos de 1963 e até a Copa do Mundo de 1950.

O desfile de inauguração, realizado há exatos 75 anos, foi marcado por manifestações da instabilidade política vivida entre Getúlio Vargas e a população paulista, que fora cultivada desde o Movimento Constitucionalista de 1932. O mandatário, que foi presidente do Brasil durante 15 anos (de 1930 a 1945) por conta de um golpe de estado, foi recebido com manifestações e enorme vaia do público em geral. A política viria a dar lugar ao futebol apenas no dia seguinte, em 28 de abril de 1945, quando o Palestra Itália (antigo nome do Palmeiras) receberia o Coritiba, gerando expectativa nos torcedores daquele esporte que vinha se solidificando como o mais popular do país.

O primeiro tento do novo estádio foi marcado por Zequinha, do time paranaense, que abriu o placar na ocasião, para frustração dos torcedores palestrinos. Porém, o Palestra Itália não apenas viraria o jogo como golearia o adversário: a partida terminou em 6 a 2 para a equipe da casa. O Palestra, aliás, foi o primeiro time a conquistar um título no Pacaembu - a Taça Cidade de São Paulo de 1940 (equivalente ao 1º turno do Campeonato Paulista). A equipe 'dominaria' o futebol paulista naquela década, faturando os estaduais de 1940, 1942, 1944 e 1947.

Em 1950, o Pacaembu passou por uma ampla reforma para receber o maior evento esportivo de sua história: a Copa do Mundo. O estádio foi sede do Mundial junto com o Independência (em Belo Horizonte), o Durival Britto (em Curitiba), o Estádio dos Eucaliptos (em Porto Alegre), a Ilha do Retiro (no Recife) e o Maracanã (no Rio), palco da abertura e da final. Recebeu a seleção brasileira apenas uma vez no torneio, em um empate contra a Suíça em 2 a 2 pela primeira fase.

O público de 42.000 pessoas saiu decepcionado com o gol de Fatton aos 43 do segundo tempo, que garantiu o empate suíço. Alfredo e Baltazar marcaram os gols do Brasil. No total, o Pacaembu recebeu seis partidas daquele Mundial, sendo três delas pelo quadrangular final.

Treze anos depois, em 1963, o Pacaembu foi o principal estádio dos Jogos Panamericanos sediados em São Paulo, quando abrigou competições de atletismo, saltos ornamentais, natação e boxe, assim como as cerimônias de abertura e encerramento do evento. Era apenas a quarta edição dos Jogos, e foi a primeira realizada no Brasil. A delegação brasileira foi composta por 385 atletas, dentre o total de 1.665 participantes. O Brasil ficou em 2º lugar no quadro de medalhas, com 14 ouros, 20 pratas e 18 bronzes, mas com números incomparáveis com os dos Estados Unidos, campeão geral com 106 ouros e 199 medalhas no total.

A SEGUNDA CASA

Além dos eventos esportivos internacionais, o Pacaembu serve, principalmente, de 'segunda casa' para os clubes paulistas. O Corinthians foi a equipe que mais mandou seus jogos no Pacaembu: foram nada menos que 1.686 jogos até agora. Por conta do expressivo crescimento da torcida a partir da década de 50, o Alvinegro teve deixou de mandar seus jogos mais importantes no Parque São Jorge. Apenas em 2014, com a construção da Arena Corinthians, a equipe 'se mudou' definitivamente. Dentre as grandes conquistas do clube no Pacaembu, estão as do Campeonato Brasileiro em 2011, da Libertadores em 2012 e da Recopa Sul-Americana em 2013, contra o arquirrival São Paulo. Vale lembrar que, até o 'racha' entre Andrés Sanchez e Juvenal Juvêncio nos últimos anos, o Corinthians também jogava suas finais e jogos de maior expressão no Morumbi.

O Santos foi o outro time a levantar a Taça Libertadores no estádio: em 2011, comandado por Neymar e companhia. Desde a 'era Pelé', a equipe marca seus jogos de maior demanda para o Pacaembu. Na época, o Maracanã era a outra alternativa. Recentemente, o Santos vem demonstrando interesse em adquirir o estádio e modernizá-lo, tornando-o oficialmente a casa santista. No caso, a Vila Belmiro seria utilizada apenas em jogos de menor expressão.

O Palmeiras também teve de adotar o Pacaembu como sua casa recentemente: de 2011 a 2014, por conta da construção de sua nova arena. O período não é muito bem lembrado pelo torcedor Alviverde, por conta do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em 2012, porém, o time sempre contou com grandes médias de público no período. A taça da Série B também foi conquistada no estádio, em 2013, após vitória por 3 a 0 sobre o Boa Esporte. No último jogo antes de voltar à sua casa, o Palmeiras estampou um agradecimento ao Pacaembu na camisa pelos quase quatro anos de hospedagem.

Enquanto isso, o São Paulo tem o costume de transferir seus jogos para o Pacaembu em caso de eventos ou reajustes no Estádio do Morumbi. Antes da inauguração oficial do Cícero Pompeu de Toledo, em 1970, porém, o São Paulo também tinha o estádio como uma de suas casas. Agora, com novos rumores sobre uma reforma-geral no Morumbi, o São Paulo pode voltar a se abrigar no Pacaembu por certo período. Por conta da melhor acessibilidade e proximidade ao centro da capital, o time também consegue levar bons públicos ao estádio quando recorre a ele.

GRATUIDADES E CONCESSÃO

O Pacaembu, além de palco para o futebol, também é aberto a serviço da população paulistana. O Complexo Poliesportivo anexado ao estádio abriga várias atividades gratuitas, como a piscina, o ginásio de esportes, a quadra externa e ginásio de tênis, a pista de corrida (em volta do gramado), quadras cobertas no vão do Tobogã e uma quadra descoberta. Além disso, abriga também o Museu do Futebol desde 2008, em uma homenagem à cidade onde foi introduzido o futebol no Brasil por meio do paulista Charles Miller - descendente de ingleses e escoceses - que é homenageado com o nome da praça em frente ao estádio.

Em janeiro deste ano, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação da Cidade de São Paulo abriu um chamamento público de concessão à iniciativa privada para deixar o Pacaembu modernizado no padrão das novas arenas multiuso. As propostas devem conter os projetos relacionados à arquitetura e engenharia, além do modelo operacional e a análise de projeção de receitas. Devem ser respeitadas as diretrizes de tombamento Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) feito em 1998, que impede qualquer alteração na fachada do estádio. O Santos aparece como interessado.