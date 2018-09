Estádio do Pacaembu recebe evento para troca de figurinhas do Brasileirão

Os colecionadores de figurinhas terão a oportunidade de participar neste sábado, das 10h às 17h, do Panini Day, evento promovido para facilitar a troca de figurinhas do álbum do Brasileirão 2018. Mais uma vez o local escolhido foi o estádio do Pacaembu e o Museu do Futebol.

“Realizamos o Panini Day em maio deste ano, com foco na Copa do Mundo. O evento foi um grande sucesso, por isso planejamos uma segunda edição com muitas atividades, tanto para as crianças quanto para os adultos. Queremos tornar esse dia inesquecível para o colecionador, que, além de trocar figurinhas, terá a oportunidade de conhecer pessoas e fazer novas amizades. As coleções possibilitam essa interação entre famílias, amigos e conhecidos e é isso que queremos proporcionar ao público”, diz José Eduardo Martins, presidente da Panini Brasil.

Para animar os colecionadores, o Panini Day terá um turbilhão de figurinhas para resgatar cromos, espaço para tirar fotos com a moldura das figurinhas dos times, campeonato de bafo, chute ao gol valendo brindes e, dentro do Museu do Futebol, chuvas de figurinhas e distribuição de álbuns do Brasileirão 2018.

Alguns ex-atletas confirmaram presença, como Biro-Biro, que fez história no Corinthians, Ademir da Guia, um dos maiores jogadores que já vestiu a camisa do Palmeiras, e Vitor, ex-lateral do São Paulo e que coleciona alguns títulos da Copa Libertadores no currículo. Eles estarão presentes das 14h30 às 15h30 e vão participar de sessões de fotos e autógrafos.

“O Panini Day é um evento muito positivo porque celebra a paixão pelo futebol e proporciona o encontro de gerações em torno desse sentimento. Para o Museu do Futebol é uma alegria participar de mais uma edição”, explica Eric Klug, diretor executivo do IDBrasil, organização social responsável pela gestão do Museu do Futebol.

Serviço

Panini Day

Data: 22 de setembro

Horário: das 10h às 17h

Local: Estádio do Pacaembu e Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller – Pacaembu, São Paulo (SP)

* Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário uso de Cartão Zona Azul Digital (CAD). 1 CAD vale por 3 horas na Charles Miller e custa R$ 12. Ele pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em postos oficiais. Mais informações no site da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET cetsp.com.br.