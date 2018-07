Estádio do Palmeiras chega a 65% de obras concluídas Com a promessa de ser entregue no primeiro trimestre de 2014, o Allianz Parque, futura casa do Palmeiras, ganha corpo e a cada dia se parece mais com um estádio de futebol - 65% da construção estão finalizados. Com a parte social entregue ao clube, a WTorre concentra suas atenções no estádio, mais precisamente na construção da cobertura e da reforma da antiga arquibancada que teve de ser mantida em pé.