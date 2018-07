Estádio do Palmeiras começa a ganhar acabamento de vidro

SÃO PAULO - O Estádio do Palmeiras começa a ganhar acabamento. Os primeiros vidros na parte de fora das amarrações de concretos estão sendo montados, de modo a refletir o verde das árvores que foram mantidas na entrada do clube. Placas envidraçadas vão cobrir a estrutura de metal e cimento. Até então, a WTorre tinha se preocupado apenas com as obras mais pesadas. Até o começo do mês é bem provável que toda a parte da estrutura da arena volta para a rua Turiassu esteja completada.

As obras também avançaram nesta semana em direção à entrada do clube, onde havia o departamento administrativo e a loja da Adidas. Na manhã desta quarta-feira, máquinas faziam o trabalho de 'destruição' dessas instalações. Nas imediações do estádio, havia faixas com os dizeres: 'Faltam seis meses", numa alusão ao dia do centenário do clube.

Tanto Palmeiras quanto a WTorre trabalham com a certeza de que o Allianz Parque será entregue ainda nesta temporada. Não está descartada a possibilidade de a construtora reforçar o efetivo de operários para adiantar as obras. O estádio deve custar R$ 500 milhões. A seguradora Allianz pagou R$ 300 milhões para dar o nome ao estádio durante 20 anos. Existe a possibilidade de este vínculo ser prorrogado por mais 10 anos. O Allianz Parque terá capacidade para até 45 mil torcedores.