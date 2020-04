Estádio do Palmeiras fará 'lives' para arrecadar fundos e 1ª será com Felipe Melo

O Allianz Parque anunciou nesta sexta-feira a realização de uma série de "lives" com a intenção de arrecadar fundos durante a pandemia de coronavírus. A série de transmissões recebeu o nome de "#TamoJuntoSQN" e os valores arrecadados vão ser repassados ao projeto "#Ajude1Freela", voltado aos profissionais de entretenimento.

As lives, de acordo com o estádio do Palmeiras, serão realizadas a partir do próximo domingo, indo até o dia 27. A primeira delas será com Felipe Melo, em entrevista conduzida por Mauricio Meirelles, a partir das 19h20.

Esse encontro vai ser seguido por um com o skatista Bob Burnquist, na terça-feira. E, de acordo com os gestores da arena, os participantes seguintes vão ser definidos por votação.

"A ideia é fazer um bate-papo divertido com os jogadores e artistas, levar bom humor para casa das pessoas e conseguir de alguma forma ajudar os profissionais do mercado de eventos, tão impactados como efeitos da crise do coronavírus", disse Marcio Flores, diretor de marketing e inovação do Allianz Parque.

Para quem fizer as doações, serão oferecidas recompensas: vale ingresso para tour express para R$ 30;conhecer e pisar no novo gramado do Allianz Parque para R$ 60; ingresso para um show do Allianz Parque Hall para R$ 90; e ingresso para assistir um jogo no Camarote dos Imortais para R$ 300.

A arena palmeirense não tem recebido qualquer tipo de evento, sejam os jogos do clube ou os shows que dividiam a agenda do estádio com o clube, incluindo apresentações de algumas das principais estrelas musicais internacionais, bem como o tour pelas suas dependências.

Assim, a mais recente movimentação de peso foi uma campanha de vacinação contra a gripe influenza, no dia 23. Já a última vez que o Palmeiras entrou em campo no local ocorreu em 10 de março, pela Copa Libertadores, diante do paraguaio Guaraní.