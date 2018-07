Estádio do Palmeiras será o palco da finalíssima da Copa do Brasil

Assim como ocorreu no ano passado, a decisão da Copa do Brasil envolverá dois clube do mesmo Estado - naquela oportunidade, o Atlético-MG superou o Cruzeiro em finais realizadas em Belo Horizonte. Outro clássico também já definiu a competição, em 2006, quando o Flamengo bateu o Vasco.

Inicialmente, as finais da Copa do Brasil teriam o seu primeiro jogo disputado na próxima semana. Mas, na última quarta-feira, atendendo a uma solicitação dos clubes, a CBF optou por realizar os jogos em 25 de novembro e em 2 de dezembro.

Dessa vez, como agora determina o regulamento da competição, o critério de gols fora não servirá para definir o vencedor da série - em caso de empate no numero de pontos e no saldo de gols -, ao contrário do que aconteceu em outras fases da competição.

O sorteio desta quinta-feira na sede da CBF contou com representantes dos finalistas: o lateral-direito Lucas e o volante Renato, de Palmeiras e Santos, respectivamente, clubes que iniciaram a participação na Copa do Brasil ainda na primeira fase. E eles se garantiram na decisão na última quarta-feira, quando o Palmeiras passou pelo Fluminense e o Santos eliminou o São Paulo.

Os finalistas agora vão reeditar a decisão da edição deste ano do Campeonato Paulista, vencida pelo Santos. Naquela oportunidade, porém, o segundo jogo da decisão foi realizado na Vila Belmiro, que agora será o palco da primeira partida.

Esta será a quarta final da Copa do Brasil do Palmeiras, que foi campeão em 1998 e 2012 e vice em 1996. Já o Santos só participou até agora de uma única decisão, em 2010, quando ficou com o título.