Estádio do Real Madrid, Santiago Bernabéu impressiona pelo novo sistema de gramado retrátil

O Real Madrid apresentou, nesta quinta-feira, por intermédio de um vídeo em suas redes sociais, como será o novo Santiago Bernabéu. O sistema de gramado impressiona e vai permitir que a arena receba vários tipos de eventos.

Na produção de quase cinco minutos, o clube espanhol detalha todo o mecanismo de colocação e retirada do gramado da imponente obra. Desta forma, o local poderá ser adaptado para, além das partidas de futebol do clube merengue, apresentação de shows, jogos da NBA, NFL, vôlei, tênis e muito mais.

O gramado utilizado nas partidas do Real Madrid será divido em placas. Assim, quando a arena estiver reservada para outros tipos de eventos, estes módulos de grama serão guardados no subterrâneo do local. Assim sendo, não haverá qualquer tipo de dano e com muita simplicidade, como num quebra-cabeças, poderá ser facilmente remontado.

O terreno vazio deixado pela grama poderá dar lugar a quaisquer outros tipos de solos, como os pisos de madeira de jogos de basquete até mesmo solos mais simples para aguentar multidões que apreciarão shows de música. O projeto avançou bastante em razão da pandemia do novo coronavírus, que paralisou as atividades esportivos por meses. A reforma do tradicional estádio europeu se iniciou em 2019 e tem término previsto para 2023, com custos estimados em 570 milhões de euros.

Confira o vídeo abaixo: