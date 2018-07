Estádio em Moscou terá abertura e final da Copa de 2018

Assim, o Estádio Luzhniki, em Moscou, será o principal palco do torneio ao receber o primeiro jogo da competição, uma das semifinais e a decisão. O estádio tem capacidade para 89.318 espectadores, recebeu os Jogos Olímpicos de 1980. A outra semifinal da Copa do Mundo de 2018 será disputada no estádio que será construído em São Petersburgo.

Além disso, o Comitê Executivo da Fifa também aprovou as quatro sedes indicadas para receber a Copa das Confederações de 2017. O torneio de preparação para a Copa do Mundo do ano seguinte será disputada nos estádios de Kazan, Sochi, São Petersburgo e do Spartak Moscou.

No encontro, os membros do Comitê Executivo da Fifa também defenderam a disponibilização de um desfibrilador em todos os estádios. A decisão acontece após a situação dramática vivida por Fabrice Muamba, em partida do Bolton, válida pela Copa da Inglaterra e disputada em 18 de março. Ele teve uma parada cardíaca e seu coração ficou sem bater por 78 minutos. A ação de um cardiologista, que deixou o seu assento na torcida do Tottenham para atendê-lo, ajudou a salvar a sua vida.

O comitê executivo também concordou em implementar a decisão de permitir que as associações que compõem a Fifa possam jogar amistosos com equipes do Kosovo, que não é membro da Fifa. A decisão inclui categorias de base, futebol feminino, clubes de futebol e seleções. O Kosovo está fora do futebol mundial desde a sua independência da Sérvia, declarada em 2008, porque a sua soberania não foi reconhecido pelas Organização das Nações Unidas.

A próxima reunião do Comitê Executivo da Fifa será realizada nos dias 20 e 21 de março de 2013 em Zurique.