Estádio em Rostov para a Copa de 2018 está atrasado em sete meses

A construção de um estádio na cidade russa de Rostov para a Copa do Mundo de 2018 está atrasada em sete meses e encara um "cronograma muito apertado" para estar pronto a tempo, disse o ministério da construção da região. A data para que a arena, com capacidade para 45 mil pessoas, esteja concluída foi alterada de maio para dezembro de 2017, completou o ministério em um comunicado.

O problema que provocou o atraso não foi especificado. "Tomando em conta o apertado cronograma para a construção do estádio, serão organizados turnos duplos de trabalho" nas obras.

O ministro russo dos Esportes e presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2018, Vitaly Mutko, havia dito que considerava o estádio de Rostov, que ficará ao lado de um rio, a obra mais complicada dos 12 estádios que a Rússia construirá ou remodelará, e que seu custo poderia aumentar. Os operários têm que trabalhar com temperaturas que atingem até - 15ºC.

O governo regional de Rostov, no sul da Rússia, calculou que o estádio custará 20.200 bilhões de rublos (aproximadamente R$ 832 milhões), e que o valor total para que a região se prepare para a Copa do Mundo é de 85 bilhões de rublos (R$ 3,5 bilhões).

A maioria dos outros estádios parece estar cumprindo os prazos estabelecidos, ainda que uma exceção seja o de São Petersburgo, com capacidade para 69 mil pessoas e que será sede de uma das semifinais do Mundial de 2018. Essa arena estava prevista para ser inaugurada em 2008 como sede do Zenit, mas agora a meta é para ficar pronto em 2016 e ser utilizado na Copa das Confederações de 2017.

Também houve atrasos no ano passado no estádio de Kaliningrado, no oeste da Rússia, porque os governos federal e local não tinham um acordo sobre onde construí-lo. A situação foi resolvida e as obras preliminares começaram no mês passado.