Estádio na Holanda terá cadeiras especiais para torcedores cegos

Casa do PSV Eindhoven, o Philips Stadion passará a receber torcedores ilustres a partir desta temporada. Em seu site oficial, o clube holandês anunciou, nesta quinta-feira, que a arena de 35 mil lugares terá assentos para pessoas com deficiência visual. Inicialmente serão colocadas 20 cadeiras especiais que terão fones de ouvido para que os cegos possam escutar a narração e os comentários das partidas.

As cadeiras especiais foram resultado de uma parceria entre o PSV e a Visio, empresa local especializada em atender deficientes visuais. Gerente da organização em Eindhoven, Jan Ottevanger exaltou a iniciativa. "A experiência de acompanhar uma competição no estádio é muito menos acessível a pessoas com deficiência visual. A cadeira para cegos é uma solução maravilhosa para as pessoas desfrutarem de um jogo de futebol no estádio", disse.

O projeto já havia sido testado no local antes. Na partida entre PSV e Groningen, realizada pelo Campeonato Holandês em 29 de março, alguns assentos foram equipados com fones de ouvidos para cegos. Caso faça sucesso entre os torcedores com deficiência visual da equipe, o número de cadeiras especiais pode aumentar nas próximas temporadas.