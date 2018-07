Estádio Nacional de Brasília tem parte de cobertura finalizada

BRASÍLIA - A menos de três meses da Copa das Confederações, as obras do Estádio Nacional de Brasília estão perto do fim. A arena que receberá a abertura da competição, a ser disputada entre 15 e 30 de junho, finalizou mais uma parte da cobertura nesta terça-feira e apresenta 94% das obras concluídas.

Nesta manhã os operários instalaram a última das 48 partes da película principal da membrana da cobertura do Estádio. Ainda falta colocar uma espécie de forro para esta membrana, desenvolvida no Japão, nos próximos dias. No total, a cobertura conta com 90 mil metros quadrados de material, que não pega fogo e reflete os raios ultravioleta.

A cobertura, de cor branca, vai permitir boa iluminação do estádio, por causa da passagem dos raios solares, e reduzirá o calor interno, dispensando a necessidade de ar-condicionado. A membrana tecnológica vai cobrir todos os cerca de 70 mil assentos do estádio. Até esta terça, 5 mil cadeiras foram instaladas.

Segundo previsão dos organizadores, o Estádio Nacional será entregue no dia 21 de abril, data do aniversário de 53 anos da capital. A arena vai sediar somente o jogo de abertura na Copa das Confederações. Na Copa do Mundo, no próximo ano, será palco de sete partidas.