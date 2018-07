Estádio Nacional de Varsóvia está pronto para abertura da Eurocopa

VARSÓVIA - O estádio que vai sediar o jogo de abertura da Eurocopa deste ano está pronto para receber seu primeiro jogo, disse nesta terça-feira o prefeito de Varsóvia, garantindo que as preocupações sobre a segurança do local não existem mais.

O anúncio foi um grande avanço para um estádio que é considerado moderno e imponente pelo seu tamanho e design, com capacidade para 58 mil pessoas, e com um teto retrátil, mas que sofreu com atraso nas obras e questionamentos sobre a sua segurança.

A Polônia vai jogar um amistoso contra Portugal no Estádio Nacional de Varsóvia em 29 de fevereiro. O local sediará o jogo de abertura da Eurocopa, em 8 de junho, entre Polônia e Grécia.

O estádio iria sediar uma partida da Supercopa da Polônia no início deste mês, mas o confronto não foi disputado no local porque a polícia se disse incapaz de garantir a segurança, por conta de problemas no estádio. O prefeito Hanna Gronkiewicz-Waltz disse que os problemas foram resolvidos e a polícia já deu sua aprovação para o estádio ser utilizado.

Presidente da Associação Polonesa de Futebol, Grzegorz Lato disse que ele tem esperanças de que o estádio também receba um outro evento antes de ser entregue para a Uefa em 9 de maio. "Estou muito feliz que a seleção nacional vai finalmente jogar no Estádio Nacional e que será possível testar como tudo funciona lá", disse Lato.

O estádio ficou pronto em 29 de janeiro, com seis meses de atraso, após uma série de problemas na construção, que começou em 2008. Ele foi construído no local em que ficava uma estádio da era comunista polonesa. Nos últimos anos, o local era usado como um enorme mercado.