Estádio Teixeirão, em Rio Preto, não é arrematado e novo leilão será em novembro

Nesta terça-feira, a Justiça do Trabalho, em São José do Rio Preto (SP), estendeu até o dia 4 de novembro deste ano o prazo para a venda do Teixeirão. Quando isso acontecer, o valor arrecadado, que deverá ser de cerca de R$ 20 milhões, quitará 143 dívidas trabalhistas, que, somadas, ultrapassam R$ 10 milhões.

O estádio Benedito Teixeira, atualmente avaliado em R$ 35 milhões, foi inaugurado oficialmente em 1996, 17 anos após o início de sua construção. Em 10 de fevereiro daquele ano, para um público oficial de 17.585 pessoas, o São Paulo foi até São José do Rio Preto e venceu o América por 3 a 2. Valdir, atacante tricolor, foi o responsável por fazer o primeiro gol da nova casa americana, a qual tem capacidade atual para 36.426 espectadores.

O imóvel foi batizado em homenagem a Birigui, ex-ponta-esquerda, principal presidente da história do clube e responsável por idealizar a construção do estádio. Nascido em 24 de julho, Benedito Teixeira, o popular Birigui, faleceu em 10 de janeiro de 2001 e pôde acompanhar os melhores momentos americanos.

O primeiro título importante foi o Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 1957 - o equivalente ao Campeonato Paulista da Série A2 dos dias atuais. À época, somente o vencedor da divisão garantia o acesso, que fora instituído em 1948, quando o XV de Piracicaba foi campeão.

O cartola, inclusive, chegou a ver o América no Campeonato Brasileiro. Em 1978, o clube participou do principal torneio do país e fez campanha bastante honrosa, tendo avançado à segunda fase. O campeão seria o Guarani, única equipe do interior a conquistar tal taça.

A decadência da equipe começou em 2007, quando caiu da Série A1 para a A2 do Paulista. Foram cinco anos no segundo escalão estadual, os quais chegaram ao fim em 2012, com novo descenso. Na Série A3, a equipe alvirrubra durou apenas uma temporada e, em 2014, chegou ao fundo do poço, de onde ainda não saiu e se depara com difícil perspectiva - em dois anos na Segunda Divisão, sequer avançou à segunda fase.