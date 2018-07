Estádios da Copa têm público pequeno na volta da Série B

A Copa do Mundo acabou e os estádios ficaram. Se o público nas doze arenas que sediaram os jogos atingiram 98,41% de assentos ocupados, o número dificilmente se repetirá, pelo menos na Série B. A Arena Pantanal, a Arena Pernambuco e Arena das Dunas foram palco de três jogos do torneio nacional na noite desta terça-feira. Porém, a capacidade total de assentos dos estádios passou longe de sua lotação.

Palco de quatro jogos da Copa do Mundo, a Arena Pantanal, recebeu apenas 7.190 pessoas que acompanharam a goleada do Vasco por 4 a 1 sobre o Santa Cruz. O estádio, visto como elefante branco antes mesmo do início do Mundial, teve apenas 17% de seus 41.112 assentos ocupados.

Estádio que recebeu seleções como a campeã Alemanha e a Itália, além de um jogo das oitavas de final da Copa, a Arena Pernambuco viu 6.464 torcedores ocuparem os seus 42.610 lugares. Mesmo após quase dois meses sem ver seu time jogar no local, a torcida do Náutico ocupou apenas 15% da capacidade da Arena, para assistir a vitória apertada por 1 a 0 contra o Sampaio Corrêa.

Das três arenas que sediaram jogos da Série B nesta terça-feira, o menor público foi em Natal. 4.974 pagantes foram à Arena das Dunas ver a vitória do América-RN contra o Bragantino por 4 a 2. Ocupando somente 12% das 39.971 os torcedores passaram longe de chegar próximo aos pagante de EUA e Gana, que com 39.760 torcedores, ostentam o recorde de público do estádio potiguar.