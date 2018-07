Estádios do Maracanã e Mané Garrincha têm problemas sérios no gramado

SÃO PAULO - Preservar o gramado para a Copa do Mundo é o principal desafio – e a maior exigência – dos seis estádios que já estão em operação. Inaugurados no primeiro semestre deste ano, eles receberam a Copa das Confederações e depois vários jogos do Campeonato Brasileiro. Alguns estão com a grama bastante castigada e isso levou tanto o Comitê Organizador Local (COL) como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pedir a redução da quantidade de jogos nestas arenas até o Mundial.

O caso mais crítico é o do Maracanã. O estádio recebeu mais de 50 partidas em pouco mais de seis meses e seu gramado sofreu os efeitos. A grama chegou a ser trocada nas áreas do gol, mas mesmo assim, quando o Botafogo enfrentou o Criciúma em 6 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão, eram visíveis as falhas na grama e alguns buracos. A má conservação do gramado levou a uma queda de braço ferrenha. A CBF, por meio de ofício, enviou à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) recomendação que apenas quatro partidas fossem realizadas no estádio mensalmente até a Copa.

A federação não concordou. Vai organizar o Campeonato Carioca no primeiro semestre de 2014, com Flamengo, Fluminense e Botafogo sem alternativas de estádio de porte na cidade. O Engenhão está fechado. Até mesmo o Vasco, que dispõe de São Januário, manda vários jogos no Maracanã.

MENOS JOGOS

No meio dessa briga, o COL recomendou também a redução do número de partidas – não estabeleceu limite – no estádio carioca e nos outros 11 que serão utilizados no Mundial, inclusive os que ainda serão inaugurados. No caso do Maracanã, o governo do Estado, que repassou a arena a uma concessionária, comprometeu-se a "entrar no circuito", interferindo pela redução do número de partidas. Até agora, porém, não há uma definição.

Em Brasília, o gramado do Mané Garrincha, considerado o pior de todos na época da Copa das Confederações apesar de ter recebido apenas um jogo da competição, passa por processo contínuo de manutenção e, como a carga de partidas foi reduzida nos últimos meses, pode não precisar ser trocado para a Copa. O Mineirão também conseguiu preservar seu gramado em 2013.

Além da redução do número dos jogos, os seis estádios já em operação enfrentam outra recomendação, feita pela Fifa e com jeito de exigência: a de que não ocorra shows no local. A Arena Pernambuco e Fonte Nova, pelo menos por enquanto, não parecem dispostas a atender. Ambas tinham show programados para dezembro e planos para outros eventos em janeiro. A montagem da pesada estrutura para os espetáculos também costuma afetar os gramados.