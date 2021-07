Estádios poderão receber até 25 mil torcedores nos jogos do Campeonato Alemão

A próxima temporada do Campeonato Alemão contará com a volta do público em todos os estádios. A Bundesliga anunciou nesta terça-feira que os clubes poderão utilizar até 25 mil torcedores ou 50% da capacidade máxima de suas arenas em cada jogo. Algumas recomendações devem ser seguidas para evitar a volta da pandemia de covid-19, como a apresentação de carteira de vacinação e testes negativos.

Com casos da variante delta detectados em Munique, a Allianz Arena hospedará apenas 20 mil torcedores nas rodadas iniciais por "precaução". Na Eurocopa o estádio do campeão Bayern foi aberto, em fase de testes, para 17 mil. Já a arena do Borussia Dortmund, com capacidade máxima de 80 mil, vai se limitar ao máximo de 25 mil. Arenas menores só poderão abrir para 50% de sua capacidade.

"Conseguimos sucessos nacionais na luta contra a pandemia", vibrou o prefeito de Berlim, Michael Müller, em comunicado no qual festejou a volta do público aos eventos. "Isso nos dá a margem de manobra necessária para mais uma vez permitir que os espectadores assistam a grandes eventos esportivos", acrescentou.

O Campeonato Alemão começa no dia 13 de agosto e os clubes já fazem as preparações para cumprir todas as determinações. Além do distanciamento e da utilização de máscara, os torcedores terão de apresentar um certificado de vacinação, com as doses da vacina, além de um teste negativo ou um comprovante que já se curou da doença, caso tenha sido infectado.

A principal regra para a presença de público está no nível de contaminação local. A incidência semanal não pode ultrapassar os 35 contágios por 100 mil habitantes. Atualmente, a incidência na Alemanha encontra-se em cinco contágios por 100 mil habitantes, boa margem para a volta aos estádios.

Atual campeão, o Bayern de Munique "abre" a próxima edição em visita ao Borussia Mönchengladbach, no dia 13 de agosto. O vice-campeão RB Leipzig joga na casa do Mainz e o Borussia encara em Dortmund o Eintracht Frankfurt.