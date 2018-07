Estádios vão passar mensagens otimistas para a seleção brasileira

SÃO PAULO - A Fifa assume o controle dos 12 estádios que serão ultilizados na Copa do Mundo 2014 no dia 22 de maio. A partir desta data, a entidade comandará tudo que acontece dentro das arenas. Mas antes disso, Maracanã, Fonte Nova e Arena Pernambuco vão aproveitar para passar mensagens otimistas para a seleção brasileira. Os telões dos três estádios irão exibir mensagens otimistas para o time de Felipão até a data de entrega das chaves.

O Maracanã é o principal estádio da Copa do Mundo 2014. Além de receber a grande final do Mundial, será sede de outros seis jogos: quatro na primeira fase, duas partidas das oitavas de final e uma das quartas. A Fonte Nova, em Salvador, receberá seis partidas: quatro na fase de grupos e um das oitavas e um das quartas. Já a Arena Pernambuco ficou com cinco embates, sendo quatro na primeira fase e um das oitavas.

A Fifa assumirá a responsabilidade da segurança, alimentação, bilheterias, ingressos, serviços de telecomunicações, credenciamentos e estruturas provisórias, entre outras atividades nos estádios durante todo o Mundial. As administradoras voltam a ter o controle da Arenas apenas no dia 18 de julho, cinco dias após a grande decisão do torneio.