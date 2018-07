Estado de emergência na Tunísia antecipa final de torneio interclubes na África

Na terça, um atentado contra o ônibus da guarda presidencial, no centro de Túnis, capital do país, deixou 13 mortos. O governo logo declarou estado de emergência em toda a Tunísia e instaurou toque de recolher em boa parte do país, incluindo a capital Túnis e a cidade de Sousse, a 150km de lá, onde será disputado o confronto. Em junho, 38 pessoas morreram em Sousse após um ataque a um hotel de luxo.

Por conta do toque de recolher, não haveria como disputar a partida às 19h30 de domingo, como estava planejado. A final entre Etoile, time da casa, e o Orlando Pirates, da África do Sul, acabou antecipada para as 15h00 locais. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1.