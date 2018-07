Estado de Havelange continua grave, aponta boletim

De acordo com as informações, os exames realizados na última segunda-feira diagnosticaram uma "infecção bacteriana grave (artrite séptica), com celulite no tornozelo direito, comprovada através de culturas do sangue". A assessoria do hospital ainda divulgou que a equipe médica que acompanha Havelange emitirá um novo boletim em 24 horas. O ex-presidente da Fifa permanece internado na Unidade Coronariana e ainda não há previsão de alta.

Ex-atleta, João Havelange se tornou presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), em 1956, de onde saiu em 1974. No mesmo ano, o dirigente foi eleito para presidir a Fifa, tendo exercido o cargo até 1998, quando foi substituído por Joseph Blatter.

No final do ano passado, Havelange renunciou ao seu cargo no Comitê Olímpico Internacional, alegando razões médicas, que não foram detalhadas. A renúncia ocorreu no mesmo momento em que enfrentava o risco de ser punido por supostamente ter recebido suborno da empresa de marketing ISL, que faliu e tinha acordos comerciais com a Fifa na década de 1990.

Confira a nota divulgada pelo hospital:

João Havelange, 95 anos, permanece internado na Unidade Coronariana do Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o médico João Mansur Filho, depois de visita hoje, 20.03.12, o estado clínico do Presidente de Honra da Fifa é grave e inspira cuidados.

Os exames diagnosticaram uma infecção bacteriana grave (artrite séptica), com celulite no tornozelo direito, comprovada através de culturas do sangue.

Não há previsão de alta.

A equipe médica que o acompanha emitirá um novo boletim em 24 horas.

João Mansur Filho

Cardiologista

Chefe da Unidade Coronariana do Hospital Samaritano - RJ