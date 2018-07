Estado de São Paulo tem 378 crianças chamadas Neymar

Neymar disputou a sua primeira partida como profissional em março de 2009. Desde então, o craque brasileiro deu nome a 378 bebês no Estado de São Paulo. Curiosamente, depois do nascimento do jogador do Barcelona, em 1992, não houve outro registro nos próximos 17 anos.

Após Neymar despontar no Santos, 24 crianças foram batizadas com o nome do camisa 10 da seleção brasileira nos últimos meses de 2009. O número subiu a 67 no ano seguinte e chegou ao ápice (133 registros) em 2011, quando o jogador conquistou a Libertadores e disputou o Mundial de Clubes.

Depois disso, porém, o craque não influencia tantos pais. Em 2012, exatas 100 crianças receberam o nome de Neymar, contra 35 em 2013 e apenas 19 até setembro deste ano. Segundo a Arpen, muitos casos ocorrem em famílias de bolivianos, pois Neymar é um nome comum no país.

Enquanto cada vez menos bêbes são chamados de Neymar, David Lucca, nome do filho do craque, passou a ser popular desde o nascimento da criança, em agosto de 2011. Em três anos, 2.354 pais batizaram seus filhos com o nome - antes, havia apenas cinco registros entre 1990 e julho de 2011.

Davi, inclusive, é o segundo nome mais usado no País durante o ano passado - Davi Lucca ficou na 60.ª posição. David Luiz, um dos jogadores mais populares da seleção brasileira, também recebeu várias homenagens. Em quatro ano, 230 crianças foram batizaram com o nome do zagueiro do Paris Saint-Germain. Em 2013 e 2014, a incidência foi ainda maior: 187, sendo 81 a partir de junho, mês da abertura da Copa do Mundo.