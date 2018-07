Estado de saúde de João Havelange é grave, diz boletim médico

SÃO PAULO - É grave o estado de saúde do ex-presidente da Fifa, João Havelange, de 95 anos, segundo informações do boletim médico do Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, onde está internado desde a noite deste domingo, 18.

Havelange deu entrada com um quadro infeccioso grave, segundo o boletim, e após exames iniciais ele foi internado na Unidade Coronariana do hospital e está recebendo tratamento com antibióticos por via venosa. Ainda não há previsão de alta, segundo o boletim.

O dirigente ocupou a chefia da Fifa por 14 anos, até ser substituído por Joseph Blatter em 1998. Havelange recebeu o título de presidente de honra da entidade, onde ainda exerce forte influênciae atua ativamente. O brasileiro entrou em rota de colisão com Blatter, que ameaçava revelar documentos que comprovariam o recebimento de propinas da ISL, ex-parceira da Fifa.

Leia a íntegra do boletim médico divulgado nesta segunda-feira:

"João Havelange, 95 anos, foi internado ontem à noite no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com um quadro infeccioso grave. Após exames iniciais, o paciente foi internado na Unidade Coronariana e, no momento, recebe tratamento com antibióticos por via venosa. Segundo o médico João Mansur Filho, depois de visita hoje, 19.03.12, o estado clínico do Presidente de Honra da Fifa é grave e inspira cuidados. Não há previsão de alta. A equipe médica que o acompanha emitirá um novo boletim em 24 horas".