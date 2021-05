Estado de saúde melhora e Enderson Moreira é transferido ao quarto após enfarte

O estado de saúde de Enderson Moreira está melhorando. De acordo com informações divulgadas pela sua assessoria de imprensa, o treinador foi transferido para um quarto do hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, depois de sofrer um enfarte no último sábado. Ele precisou passar na segunda-feira por um procedimento cirúrgico de cateterismo para desobstruir as artérias e passa bem.

O treinador, de 49 anos, estava em sua fazenda em Fortuna de Minas, no interior de Minas Gerais, quando passou mal e foi para um posto de saúde com dores no peito. Identificado o princípio de enfarte do miocárdio, foi transferido para um hospital de Sete Lagoas (MG) e, no domingo, redirecionado para Belo Horizonte.

Em abril, Enderson foi demitido do comando técnico do Fortaleza após eliminação nas semifinais da Copa do Nordeste. Ele está sem clube desde então. Na temporada 2020, o treinador também passou por Ceará, Cruzeiro e Goiás. No clube cearense, ficou pouco tempo e, depois de dez jogos, pediu demissão rumo à equipe celeste.

O início de trabalho coincidiu com a paralisação do futebol brasileiro devido à pandemia de covid-19. Quando retomado o calendário esportivo, Enderson comandou o time em 12 oportunidades e, com uma péssima sequência de resultados no início da Série B, acabou desligado.

Pelo Goiás, o treinador não conquistou os mesmos resultados positivos de outras passagens. Comandou dez jogos e não venceu nenhum. No Fortaleza, sua missão também era complicada. Chegou ao clube para substituir Marcelo Chamusca, mas ainda com a pressão pelo bom trabalho de Rogério Ceni (que havia deixado o time tricolor para conduzir o Flamengo). Terminou o Brasileirão na 16ª colocação, com o mesmo número de pontos do rebaixado Vasco. Com isso, o Fortaleza ficou fora das disputas internacionais em 2021.

O último trabalho em que conquistou bons resultados foi no América-MG. No clube, ficou por pouco menos de dois anos e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017.

Após a divulgação da notícia, o América-MG utilizou as redes sociais para desejar melhoras ao treinador. "O América Futebol Clube deseja melhoras ao técnico Enderson Moreira, que sofreu um infarto neste sábado. O Clube torce por uma breve recuperação", escreveu.

Assim como o Cruzeiro, que desejou uma boa recuperação ao treinador. "O Cruzeiro deseja uma pronta recuperação ao técnico Enderson Moreira, que está internado em um hospital de Sete Lagoas (MG), com suspeita de infarto. Que tudo fique bem, Enderson!".