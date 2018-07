Estado do Rio vai punir clubes por atos racistas de suas torcidas

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), sancionou lei que pune os clubes do Estado por atos racistas de suas torcidas. As penalidades estabelecidas vão de advertência a multas que podem chegar a 50 mil UFIRs (R$ 155 mil). A nova lei foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Estado.

+ Torcedor do Flamengo é proibido de ir aos jogos do time por 6 meses após racismo

+ Torcedor é detido no Engenhão por injúria racial a familiares de Vinícius Júnior

O texto é de autoria dos deputados Jânio Mendes e Luiz Martins (ambos do PDT), e do deputado licenciado Thiago Pampolha. Pela lei, as punições só serão aplicadas caso os clubes não tomem providências em relação às atitudes racistas das torcidas - como ajudar a identificar os responsáveis.

As penas previstas vão de advertência a multas, que variam de 50 e 50 mil UFIRs (R$ 155 e R$ 155 mil). O texto também autoriza o Executivo a criar o Fundo Estadual de Combate ao Racismo, que poderá receber os recursos das multas. Os clubes terão 60 dias para se adaptarem à norma.