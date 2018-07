Estado Islâmico proíbe utilização de uniformes de futebol na Síria

Grupo de mídia que monitora ações terroristas, o Memri informou que o Estado Islâmico determinou a proibição do uso de uniformes de futebol na Síria. Quem for pego utilizando camisas de clubes europeus, ou seleções, será punido com 80 chibatadas, publicamente, no ato.

A divulgação do EI aconteceu com uma imagem onde aparecem escudos de times como Barcelona, Espanha, Real Madrid, Espanha e Milan, Itália. além de seleções como Alemanha, França e Estados Unidos. Em outra figura, pode-se perceber uma possível negativa também para as marcas Nike e Adidas, fornecedoras esportivas.

"ISIS baniu roupas com logos de marcas e times de futebol ocidentais", alega a publicação do Memri. Anteriormente, meses atrás, o grupo extremista já havia divulgado que os árbitros de futebol seriam banidos por seguirem as regras da Fifa, ao invés das leis islâmicas.