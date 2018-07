Estado lança guia completo da Liga dos Campeões 2014/2015

O Estado publica nesta segunda-feira a versão 2014/2015 do Guia da Liga dos Campeões da Europa, a mais grandiosa competição de clubes de todo o planeta. Com ela, o fã do esporte mais popular do mundo saberá quem são as equipes favoritas ao título, os astros, sua história, tradição, e também os times que começam sua caminhada entre os maiores clubes do Velho Continente.

O guia também traz todos os detalhes da equipe búlgara do Ludogorets, única estreante na competição, que não teve um bom sorteio e acabou no mesmo grupo de clubes gigantes como Real Madrid e Liverpool.

Se o Ludogorets vai ter pouca chance dentro de campo, fora dele os dirigentes do clube da cidade de Razgrad não têm o que reclamar. Afinal, vão receber um ótimo dinheiro pelos seis jogos que vão disputar na fase de grupos. Saiba quanto vale a conquista do título europeu e veja a diferença para a Copa Libertadores.

E por falar em futebol sul-americano, o futebol brasileiro vai tentar manter a tradição de sempre ter um representante no clube que levanta a taça. Conheça os 49 que já tiveram essa honra.

Aliás, a festa ao final desta edição será no Estádio Olímpico de Berlim, que merece um capítulo especial por causa de sua história, que teve início nos Jogos Olímpicos de 1936.

PRÊMIO

O San Lorenzo recebeu cerca de R$ 13 milhões para ganhar a Taça Libertadores da América. Com o título, o time argentino poderá enfrentar o campeão da Europa na final do Mundial de Clubes no fim do ano. Só para efeito de comparação, qualquer uma das 32 equipes que vai iniciar a disputa da Liga dos Campeões vai receber da Uefa (União Europeia de Associações de Futebol) um prêmio de 8,6 milhões (R$ 25,8 milhões).

Uma vitória na primeira fase vai render 1 milhão (R$ 3 milhões) e o empate, 500 mil (R$ 1,5 milhão). Os prêmios vão aumentar conforme a competição vai ganhando importância. Uma vaga nas oitavas de final vale 3,5 milhões (R$ 10,5 milhões), nas quartas 3,9 milhões (R$ 11,7 milhões) e na semifinal 4,9 milhões (R$ 14,7 milhões).

O vice-campeão fica com 6,5 milhões (R$ 19,5 milhões) e o campeão embolsa, além do troféu, mais 10,5 milhões (R$ 31,5 milhões).

O grande interesse do torcedor ao redor do mundo causa grande audiência pela TV e isso é revertido aos cofres dos clubes. Na edição 2013/2014, o campeão Real Madrid arrecadou 57,4 milhões (R$ 172,2 milhões) em prêmios e cotas de tevê. No ano anterior, o Bayern de Munique ficou com 55 milhões, sendo 19 milhões provenientes de receitas de televisão.

No total, a Uefa vai distribuir cerca de 1,2 bilhão (R$ 3,6 bilhões) em premiações. A Copa do Mundo disputada no Brasil deu US$ 576 milhões (R$ 1,3 bilhão) para as 32 seleções participantes. Para a campeã Alemanha foi dado US$ 35 milhões (R$ 83 milhões).

NA TV

Os fãs do futebol europeu podem ficar tranquilos, pois poderão acompanhar os 125 jogos da Liga dos Campeões em casa. A ESPN promete transmitir a todos os jogos, ao vivo, e com equipe no local a partir das oitavas de final.

O canal Sky Plus tem direito de transmitir a um jogo por rodada, enquanto a TV Globo passa um jogo por rodada nas oitavas, um nas quartas, as duas semifinais e a final.