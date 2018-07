Estado vence 2º Prêmio CNI de Jornalismo

BRASÍLIA - O Estado foi o vencedor do 2º Prêmio CNI de Jornalismo na categoria Internet com a reportagem "Arquitetura, Construção e Desenvolvimento das Arenas da Copa do Mundo 2014". A cerimônia de premiação, organizada pela Confederação Nacional da Indústria, foi realizada na noite desta terça-feira, no Hotel Unique, em Brasília (DF). O prêmio para o primeiro lugar foi de R$ 25 mil.

Por meio de textos e infográficos, a série de reportagens do Estado apresentou os diferenciais, as características e objetivos dos estádios brasileiros para a Copa do ano que vem e foi veiculada entre os meses de setembro e dezembro de 2012, sempre nas edições de domingo do jornal e do portal. De maneira didática e informativa, os textos apresentaram as arenas em primeira mão para os leitores. Na primeira fase da premiação, o Estado concorreu com outros 30 trabalhos jornalísticos de todo o Brasil. A equipe premiada é formada por Almir Leite, Paulo Favero, Eduardo Asta e Jonathan Sarmento, coordenada pelos editores Fábio Salles (Arte), Luiz Antônio Prósperi, (Esporte) e Robson Morelli (Esporte/Portal). A segunda edição do Prêmio CNI de Jornalismo distribuiu, ao todo, R$ 310 mil em prêmios, divididos em 12 categorias.

"O prêmio é um importante reconhecimento a um extenso trabalho de reportagem, fruto de um excelente trabalho em equipe e da integração cada vez maior do jornal com as mídias digitais", avalia Almir Leite, repórter especial do Estado que recebeu a distinção em nome da equipe.