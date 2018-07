'Estados-sede pagaram propina a Teixeira', diz Romário

BRASÍLIA - O deputado federal Romário acusou nesta terça-feira o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de ter recebido propina dos estados interessados em sediar jogos da Copa do Mundo de 2014, no processo de escolha das cidades-sedes.

"Os que mais pagaram propinas ao ex-presidente da CBF ficaram com a sede. É assim que acontece no Brasil. Foi assim a Copa do Mundo, em se tratando do Ricardo Teixeira sempre foi com propina, quem paga mais, leva", atacou o ex-jogador, em audiência pública na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados.

A audiência teve por objetivo debater a situação dos estados que não receberão jogos do Mundial. Atual presidente da CBF, José Maria Marin, foi convidado para participar do evento na Câmara, mas não compareceu.

A ausência deixou Romário (PSB-RJ) irritado. "A CBF é uma instituição de corruptos e cheia de ladrões. É bem a cara do presidente não estar presente e não mandar representante", declarou o deputado, que não apresentou provas ou evidências de suas acusações durante a audiência.