Estados Unidos alertam para segurança na Copa

O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um alerta aos cidadãos norte-americanos que vivem na África do Sul ou vão viajar ao país para acompanharem a Copa do Mundo quanto ao risco de terrorismo e crimes.

"Existe um risco crescente de que grupos extremistas realizem atos terroristas na África do Sul em um futuro próximo", alertou. "Apesar de um número de ameaças terroristas contra a Copa do Mundo na África do Sul surgirem na mídia nas últimas semanas e meses, o governo dos Estados Unidos não tem informações sobre qualquer ameaça específica de ataque ou que qualquer indivíduo ou grupo esteja planejando para coincidir com o torneio."

O Departamento de Estado disse que tornará qualquer informação pública "sobre uma ameaça específica e crível". Os cidadãos norte-americanos foram aconselhados a manter as portas do carro e janelas travadas quando estiverem dirigindo e não deixarem objetos de valor ou joias à vista.

O alerta afirma que o transporte público "é pouco desenvolvido", aconselhado seus cidadãos a usar veículos de alugados ou próprios. E quando pararem em cruzamentos durante a noite ou em áreas isoladas, sugere que deixem espaço para uma "saída rápida".