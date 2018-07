Estados Unidos arrasam Cuba e encaram a Jamaica em uma semifinal da Copa Ouro

Na primeira partida do dia, o grande destaque foi o atacante Clint Dempsey. Ele marcou três dos seis gols dos Estados Unidos sobre Cuba. Abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo e definiu a goleada com o quinto e sexto gols aos 19 (de pênalti) e aos 33 da segunda etapa. Entre eles marcaram Gyasi Zardes (aos 15), Aron Johannsson (aos 32) e Omar Gonzalez (aos 45), todos no primeiro tempo.

No segundo duelo da rodada dupla em Baltimore, os jamaicanos contaram com o gol solitário de Giles Barnes, logo aos sete minutos da primeira etapa. Depois, a seleção que disputou a última edição da Copa América, no Chile, se fechou, tentou explorar os contra-ataques e conseguiu a classificação às semifinais.

No outro lado da chave, a definição dos semifinalistas será neste domingo. Em rodada dupla no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Trinidad e Tobago encara o Panamá no primeiro jogo, às 18h30 (de Brasília), e o México enfrenta a Costa Rica na sequência, às 21h30.