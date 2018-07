Estados Unidos batem Porto Rico em amistoso preparatório para a Copa América

Os gols da equipe norte-americana foram marcados por Tim Ream, aos 20 minutos do primeiro tempo, Bobby Wood, aos 34, e Paul Arriola aos 11 do segundo tempo. Os donos da casa descontaram aos 42 minutos da etapa inicial com Luis Betancur.

Agora, os anfitriões do torneio, que será disputado entre 3 e 26 de junho, se preparam para mais dois amistosos, ambos nos Estados Unidos. Na próxima quarta-feira, o elenco comandado por Jürgen Klinsmann enfrentará o Equador no Toyota Stadium, em Frisco, no Texas. No sábado, os norte-americanos recebem a Bolívia Children's Mercy Park, em Kansas City, no Kansas.

Os Estados Unidos estão no Grupo A da Copa América ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica. A estreia será no próximo dia 3 contra a seleção colombiana.