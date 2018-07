Estados Unidos buscam empate e complicam Panamá; Haiti avança na Copa Ouro

Atuais campeões do torneio continental organizado pela Concacaf, os norte-americanos já entraram em campo classificados para as quartas de final e o técnico Jürgen Klinsmann até poupou titulares, entre eles Clint Dempsey. Sem a responsabilidade de ter de vencer ou buscar uma vaga, o time nacional se manteve invicto na competição.

O empate, por sinal, complicou o Panamá, que fechou a primeira fase com apenas três pontos e agora terá de "secar" rivais para avançar às quartas de final como um dos melhores terceiros colocados.

A igualdade por 1 a 1 entre os últimos dois finalistas da competição acabou beneficiando o Haiti, que avançou como vice-líder do Grupo A ao bater o Honduras por 1 a 0 e chegar aos quatro pontos. Os hondurenhos, lanternas com apenas um ponto, foram eliminados do torneio.

No jogo que assegurou o topo aos Estados Unidos, o Panamá saiu na frente com um gol de Blas Pérez aos 34 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, porém, Michael Bradley empatou aos 10 minutos e garantiu a festa da torcida local. No outro jogo da noite, Duckens Nazon marcou aos 14 minutos de bola rolando e acabou assegurando a classificação haitiana.

A primeira fase da Copa Ouro terá mais dois jogos nesta terça-feira. Fechando o Grupo B, a Jamaica enfrenta El Salvador, enquanto o Canadá pega a Costa Rica. Os jamaicanos lideram a chave, com quatro pontos, enquanto costarriquenhos e salvadorenhos dividem a segunda posição, com dois. Ainda com chances de classificação, os canadenses ocupam o último lugar, com apenas um ponto.