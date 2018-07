EUA e Argentina definem finalista da Copa América

O torcedor que for ao NGR Stadium, em Houston, no Texas, nesta terça-feira, deverá assistir a uma grande partida de futebol. Embaladas pelas boas campanhas até o momento, as seleções de Estados Unidos e Argentina se enfrentam às 22 horas (de Brasília) na primeira semifinal da Copa América Centenário, que acontece em solo norte-americano para homenagear os 100 anos de fundação da Conmebol.

Na fase de grupos, os Estados Unidos perderam na estreia para a Colômbia, mas depois só venceram. Costa Rica e Paraguai foram as vítimas para a classificação às quartas de final, em que os anfitriões bateram o Equador por 2 a 1. Já a Argentina não sabe nem o que é empate na competição - bateram Chile, Panamá e Bolívia, na fase de grupos, e enfiaram um 4 a 1 na Venezuela nas quartas.

O vencedor deste duelo vai encarar na grande decisão de domingo, em New Jersey, o ganhador do confronto entre Chile e Colômbia, que se enfrentam nesta quarta-feira, para decidir quem fica com a taça. O estádio de 72 mil lugares em Houston deve estar receber capacidade máxima para incentivar os donos da casa, que buscam o seu primeiro título do torneio. Já a Argentina quer acabar com um longo jejum, pois a sua última conquista com a seleção principal foi a Copa América de 1993.

Na seleção dos Estados Unidos, o técnico alemão Jurgen Klinsmann está confiante e disse que o grupo ganhou muita moral depois da vitória sobre o Equador. O treinador afirmou que sua equipe está amadurecendo e aprendendo a disputar partidas decisivas. As esperanças estão depositadas nos pés de Clint Dempsey, destaque nos últimos jogos. O desfalque será o meia Jermaine Jones, que foi expulso na última partida.

Na Argentina, o treinador Gerardo Tata Martino não poderá contar com Gaitán, que vai cumprir suspensão por dois cartões amarelos, e com Di Maria, lesionado. Para o lugar do atacante, Lavezzi é o mais cotado, embora Lamela tenha chances. Mas a grande esperança é mesmo o craque Lionel Messi, que já mostrou toda sua maestria com gols e assistências nesta Copa América Centenário.