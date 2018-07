Estados Unidos e Costa Rica ganham nesta quarta e farão semifinal da Copa Ouro

Dois dos favoritos ao título, as seleções dos Estados Unidos e da Costa Rica conseguiram nesta quarta-feira as suas classificações às semifinais da Copa Ouro, que está sendo disputada em solo norte-americano. No estádio Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia, os donos da casa se impuseram sobre El Salvador e ganharam por 2 a 0. Um pouco antes, no primeiro jogo da rodada dupla, os costarriquenhos bateram o Panamá por 1 a 0.

Neste sábado, no AT&T Stadium, em Dallas, no Texas, Estados Unidos e Costa Rica farão a primeira semifinal da Copa Ouro. Nesta quinta-feira, em rodada dupla em Glendale, no Arizona, serão conhecidos os outros dois semifinalistas, que duelarão no domingo, em Pasadena, na Califórnia. No primeiro jogo do dia, às 20 horas (de Brasília), o Canadá enfrentará a Jamaica. Mais tarde, às 23h30, o México jogará contra Honduras.

Os Estados Unidos derrotaram El Salvador com dois gols no primeiro tempo. O time comandado pelo técnico Bruce Arena marcou com Oscar González, aos 40 minutos, e com Eric Lichaj, aos 46. Já a Costa Rica bateu o Panamá com o gol contra de Aníbal Godoy, aos 32 minutos da segunda etapa.