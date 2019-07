Estados Unidos e Jamaica vão se enfrentar nas semifinais da Copa Ouro

As seleções dos Estados Unidos e da Jamaica vão se enfrentar em uma das semifinais da Copa Ouro. Na noite de domingo, as equipes conquistaram vitórias por 1 a 0 sobre Curaçau e Panamá, respectivamente, em partidas disputadas na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, e válidas pelas quartas de final.

Com isso, norte-americanos e jamaicanos vão duelar na quarta-feira em Nashville por uma vaga na decisão da Copa Ouro. Um dia antes, o México medirá forças com o Haiti na outra semifinal, em partida a ser disputada em Glendale.

Na noite de domingo, a seleção dos Estados Unidos, a 30ª colocada no ranking da Fifa, foi dominada em boa parte do duelo por Curaçau, apenas a número 79 do mundo, mas conseguiu arrancar a vitória com o gol marcado por Weston McKennie, aos 25 minutos do primeiro tempo, após passe de Christian Pulisic.

Foi a nona vitória consecutiva dos norte-americanos na Copa Ouro, torneio em que são os atuais campeões. Esta é a sua décima classificação seguida às semifinais do campeonato e a 14ª em 15 edições da competição. E a equipe ainda não sofreu gols nesta Copa Ouro, tendo marcado 12 gols. Agora, os Estados Unidos terão pela frente a Jamaica, seleção derrotada na decisão de dois anos atrás.

Numa partida em que o Panamá desperdiçou várias chances de gol, a Jamaica superou o rival por 1 a 0, graças a um pênalti convertido por Darren Mattocks aos 30 minutos do segundo tempo. Assim, os jamaicanos se classificaram pela terceira vez consecutiva às semifinais do torneio.