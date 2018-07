Estados Unidos sofrem, mas vencem e lideram grupo da Copa Ouro

As seleções dos Estados Unidos e do Panamá sofreram mais do que se previa, mas conquistaram, na noite de quarta-feira, a primeira vitória na Copa Ouro, em duelos disputados em Tampa, e agora encabeçam o Grupo B da competição, que está sendo disputada em solo norte-americano.

Em uma partida com os seus cinco gols no segundo tempo, os Estados Unidos superaram a seleção da Martinica por 3 a 2. Omar Gonzalez, aos nove, e Jordan Morris, aos 19, colocaram a equipe norte-americana em vantagem de 2 a 0. Mas Kévin Parsemain marcou duas vezes aos 21 e aos 30 minutos, empatando o jogo em 2 a 2 e chegando aos três gols na Copa Ouro, o que o deixa com um dos artilheiros do torneio, ao lado do canadense Alphonso Davies. Porém, no minuto seguinte, aos 31, Morris marcou novamente e assegurou o triunfo da seleção dos Estados Unidos.

No outro jogo do dia, o Panamá superou a Nicarágua por 2 a 1, de virada. Carlos Chavarría abriu o placar aos quatro minutos da etapa final, marcando o primeiro gol da sua seleção na história da Copa Ouro. Mas os panamenhos conseguiram o triunfo com os gols de Ismael Díaz, aos cinco, e Gabriel Torres, aos 12 minutos.

Com os resultados, Estados Unidos e Panamá chegaram aos quatro pontos, com os norte-americanos em primeiro lugar pelo número de gols marcados - 3 a 2. Martinica vem em terceiro, com três pontos, enquanto a Nicarágua ainda não pontuou. Na última rodada da chave, no próximo sábado, o Panamá vai encarar a Martinica e a Nicarágua duelará com os Estados Unidos em duelos agendados para Cleveland.

Nesta quinta-feira, será disputada a segunda rodada do Grupo C com os jogos El Salvador x Curaçau e México x Jamaica, ambos em Denver. Os dois primeiros colocados de cada uma das três chaves avançam às quartas de final, assim como os dois melhores terceiros colocados.