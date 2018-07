Estados Unidos vencem França e vão à final da Copa do Mundo feminina

MÖNCHENGLADBACH, Alemanha - Algoz do Brasil nas quartas de final, os Estados Unidos conquistaram a vaga na grande final da Copa do Mundo feminina, nesta quarta-feira, ao vencer a França por 3 a 1, na cidade alemã de Mönchengladbach. A seleção norte-americana buscará seu terceiro título mundial no domingo, diante do Japão, que venceu a Suécia.

Depois do sufoco na vitória sobre o Brasil, na prorrogação, os Estados Unidos tiveram pouco trabalho para superar as francesas. A equipe americana só sofreu no início do segundo tempo, quando a goleira Hope Solo, destaque diante das brasileiras, falhou e cedeu o empate.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 9 minutos. Cheney mandou para as redes, após cruzamento de O'Reilly. A França não se abateu com o gol e buscou o empate. Chegou a acertar o travessão, mas a igualdade só veio no segundo tempo.

Aos 9, Bompastor cruzou na área e contou com falha da goleira americana para mandar direto para as redes. Assustada, Hope Solo quase entregou o segundo gol, ao sair mal do gol, logo na sequência. Mas Wambach tratou de deixar as americanas novamente na frente, aos 33. Três minutos depois, Morgan mandou para o gol com categoria e selou a vitória dos Estados Unidos.

