Estados Unidos vencem Nicarágua e avançam em primeiro na Copa Ouro

Anfitriã da Copa Ouro, a seleção dos Estados Unidos está classificada às quartas de final do torneio da Concacaf. Na noite deste sábado, a equipe superou a Nicarágua por 3 a 0, no FirstEnergy Stadium, em Cleveland, na rodada final do Grupo B e passou de fase na liderança da sua chave.

Após empate por 1 a 1 com o Panamá e vitória por 3 a 2 sobre a Martinica, os norte-americanos enfim conseguiram um fácil triunfo. E o resultado expressivo foi assegurado com gols de Joe Corona, aos 36 minutos do primeiro tempo, e Kelyn Rowe e Matt Miazga, aos 11 e aos 43 minutos da segunda etapa, respectivamente.

No outro jogo dia, o Panamá também garantiu a sua classificação com uma vitória por 3 a 0 diante de Martinica. Michael Amir Murillo, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Abdiel Arroyo e Gabriel Torres, aos 15 e aos 22 minutos do segundo, marcaram.

Com esses resultados, o Estados Unidos avançou em primeiro lugar, com sete pontos, quatro gols de saldo e sete gols marcados, apenas um a mais do que o segundo colocado Panamá. Martinica, com três pontos, ainda tem chances de avançar como um dos dois melhores terceiros colocados, enquanto a Nicarágua não pontuou e está eliminada da Copa Ouro.

Outras três seleções, todas elas do Grupo A - Costa Rica, Canadá e Honduras - estão garantidas nas quartas de final. A rodada final da chave foi disputada no último domingo, com vitória da Costa Rica por 3 a 0 sobre a Guiana Francesa e o empate por 0 a 0 entre Canadá e Honduras.

Além disso, as quartas de final da Copa Ouro já têm um duelo definido: Costa Rica (primeiro colocado do Grupo A) x Panamá (segundo do Grupo B). O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, na Filadélfia.

Neste domingo, a rodada final do Grupo C será realizado em San Antonio com os jogos Jamaica x El Salvador e Curaçau x México.