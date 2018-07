Estados Unidos vencem Turquia de virada em amistoso Os Estados Unidos saíram em desvantagem neste sábado, mas foram buscar a virada para se despedir com vitória de sua torcida antes da viagem à África do Sul. No penúltimo amistoso de preparação para a Copa do Mundo, a seleção norte-americana recebeu a Turquia na Filadélfia e venceu por 2 a 1, com gols de Josmer Altidore e Clint Dempsey.