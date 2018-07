Estaduais começam a ter definições; veja os gols do fim de semana

Faltando pouco para o final da primeira fase de muitos estaduais pelo Brasil, o fim de semana com a bola rolando já teve muitas definições. Em Minas, o Cruzeiro conquistou mais uma vitória e garantiu o primeiro lugar, não podendo mais ser superado pelo rival, Atlético-MG. No Rio Grande do Sul, mesmo empatando com o Juventude, o Grêmio ficou na ponta do Gaúcho. No Rio o surpreendente Vasco não conseguiu repetir as boas atuações de outras partidas e ficou no empate em 1 a 1 com o Volta Redonda. Já no Paulista, o São Paulo garantiu a classificação, mas ainda briga pelo primeiro lugar no grupo. Já o Palmeiras quebrou tabu contra o Corinthians, mas ainda terá que lutar pela classificação. Confira os gols pelo Brasil

PALMEIRAS 1 x 0 CORINTHIANS

CRUZEIRO 2 x 0 GUARANI

VASCO 1 x 1 VOLTA REDONDA

GRÊMIO 2 x 2 JUVENTUDE

SÃO PAULO 2 x 1 OESTE